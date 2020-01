மாவட்ட செய்திகள்

தியாகதுருகம் அருகே பரபரப்பு, கிராமசபை கூட்டத்தை புறக்கணித்து பொதுமக்கள் முற்றுகை + "||" + Tiyakaturukam Near Furore: Ignoring the Gram Sabha meeting The civilian blockade

தியாகதுருகம் அருகே பரபரப்பு, கிராமசபை கூட்டத்தை புறக்கணித்து பொதுமக்கள் முற்றுகை