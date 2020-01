மாவட்ட செய்திகள்

பரங்கிப்பேட்டை அருகே, மணல் குவாரியை கிராம மக்கள் முற்றுகை + "||" + Near Parangipettai, Quarrying of sand The villagers blockade

பரங்கிப்பேட்டை அருகே, மணல் குவாரியை கிராம மக்கள் முற்றுகை