மாவட்ட செய்திகள்

டி.என்.பி.எஸ்.சி முறைகேடு: புகாரில் சிக்கும் அதிகாரிகளின் சொத்துகளை நாட்டுடைமையாக்க வேண்டும் - தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தலைவர் வேல்முருகன் பேட்டி + "||" + DNPSC abuse The assets of the officers involved in the complaint To nationalize

டி.என்.பி.எஸ்.சி முறைகேடு: புகாரில் சிக்கும் அதிகாரிகளின் சொத்துகளை நாட்டுடைமையாக்க வேண்டும் - தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி தலைவர் வேல்முருகன் பேட்டி