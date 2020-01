மாவட்ட செய்திகள்

வருகிற 1-ந் தேதி முதல் ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு திட்டம் அமல் - கலெக்டர் தகவல் + "||" + From the 1st of coming One country only ration card scheme implemented Collector Information

வருகிற 1-ந் தேதி முதல் ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு திட்டம் அமல் - கலெக்டர் தகவல்