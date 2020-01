மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டப்பிடாரம் அருகே, ரூ.30 லட்சம் செலவில் சமுதாய நலக்கூடம் - கனிமொழி எம்.பி. அடிக்கல் நாட்டினார் + "||" + Near Ottapidaram Community Health Center at a cost of Rs.30 lakhs MP Kanimozhi Foundation Laid

ஓட்டப்பிடாரம் அருகே, ரூ.30 லட்சம் செலவில் சமுதாய நலக்கூடம் - கனிமொழி எம்.பி. அடிக்கல் நாட்டினார்