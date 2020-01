மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் பயங்கரம், ஏ.சி. மெக்கானிக் படுகொலை; மேலும் 2 பேருக்கு கத்திக்குத்து - தி.மு.க. பிரமுகர் உள்பட 4 பேர் கைது + "||" + Terror in Thoothukudi, A.C. The slaughter of the mechanic; And for 2 more Screaming Stab

தூத்துக்குடியில் பயங்கரம், ஏ.சி. மெக்கானிக் படுகொலை; மேலும் 2 பேருக்கு கத்திக்குத்து - தி.மு.க. பிரமுகர் உள்பட 4 பேர் கைது