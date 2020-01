மாவட்ட செய்திகள்

பெண்ணின் கையை பிடித்து இழுத்ததால், விவசாயி அடித்துக்கொலை - கட்டிட மேஸ்திரி கைது + "||" + The woman grabbed her hand and pulled it up. Farmer's slaughter - building master arrested

பெண்ணின் கையை பிடித்து இழுத்ததால், விவசாயி அடித்துக்கொலை - கட்டிட மேஸ்திரி கைது