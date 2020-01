மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர் அருகே, மலைப்பாதையில் கவிழ்ந்த அரசு பஸ் - 35 பயணிகள் உயிர் தப்பினர் + "||" + Near Cuddalore, on the mountain pass Overturned Government bus - 35 passengers survived

