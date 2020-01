மாவட்ட செய்திகள்

வேதாரண்யத்தில், முல்லைப்பூ விளைச்சல் பனியால் பாதிப்பு - விவசாயிகள் கவலை + "||" + In Vedaranyam, Mullaippu yield impact of snow - Farmers are concerned

வேதாரண்யத்தில், முல்லைப்பூ விளைச்சல் பனியால் பாதிப்பு - விவசாயிகள் கவலை