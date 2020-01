மாவட்ட செய்திகள்

அரசு திட்டங்கள் அனைவருக்கும் கிடைக்கும் வகையில் அலுவலர்கள் பணியாற்ற வேண்டும் - பொது நிறுவனங்கள் குழு தலைவர் அறிவுறுத்தல் + "||" + Government programs Make it available to everyone Officers must serve

அரசு திட்டங்கள் அனைவருக்கும் கிடைக்கும் வகையில் அலுவலர்கள் பணியாற்ற வேண்டும் - பொது நிறுவனங்கள் குழு தலைவர் அறிவுறுத்தல்