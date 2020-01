மாவட்ட செய்திகள்

சந்தை மதிப்பில் நிலத்திற்கு இழப்பீடு வழங்கக்கோரி மண் சட்டி ஏந்தி விவசாயிகள் போராட்டம் + "||" + To compensate for land at market value Earthenware hoist Farmers Struggle

சந்தை மதிப்பில் நிலத்திற்கு இழப்பீடு வழங்கக்கோரி மண் சட்டி ஏந்தி விவசாயிகள் போராட்டம்