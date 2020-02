மாவட்ட செய்திகள்

பால் தட்டுப்பாட்டை சமாளிக்க நடவடிக்கை - கர்நாடக மாநிலத்தில் பால் கொள்முதல் + "||" + Measures to overcome milk shortage Milk Procurement in the State of Karnataka

பால் தட்டுப்பாட்டை சமாளிக்க நடவடிக்கை - கர்நாடக மாநிலத்தில் பால் கொள்முதல்