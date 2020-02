மாவட்ட செய்திகள்

சாலையில் கழிவுநீர் தேங்கி இருந்ததை தட்டிக்கேட்டதால் தகராறு4 பேருக்கு அடி-உதை + "||" + Dispute over sewage on the road

சாலையில் கழிவுநீர் தேங்கி இருந்ததை தட்டிக்கேட்டதால் தகராறு4 பேருக்கு அடி-உதை