மாவட்ட செய்திகள்

சீனாவில் இருந்து குமரிக்கு வந்த 5 மாணவர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை + "||" + Medical test for 5 students from China to Kumari

சீனாவில் இருந்து குமரிக்கு வந்த 5 மாணவர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை