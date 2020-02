மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் ரூ.83 கோடியில் 240 புதிய பஸ்கள் - அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தகவல் + "||" + 240 new buses for Rs 83 crore in Tamil Nadu Information by Minister Dindigul Srinivasan

