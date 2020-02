மாவட்ட செய்திகள்

குடியாத்தம் அருகே காட்டு யானைகள் மீண்டும் அட்டகாசம் விளைநிலங்களுக்குள் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தின + "||" + The wild elephants near the settlement once again infiltrated the crops and damaged the crops

