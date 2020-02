மாவட்ட செய்திகள்

மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் 7 இடங்களில் கையெழுத்து இயக்கம் + "||" + Signature Movement in 7 places on behalf of Secular Progressive Alliance

மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் 7 இடங்களில் கையெழுத்து இயக்கம்