மாவட்ட செய்திகள்

148 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு ரெயில் பாதை அமைக்கப்படும் பெங்களூரு புறநகர் ரெயில் திட்டம் 3 ஆண்டுகளில் அமல் முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா தகவல் + "||" + The rail line will be set up Bengaluru Suburban Rail Project First-Minister Yeddyurappa Information

148 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு ரெயில் பாதை அமைக்கப்படும் பெங்களூரு புறநகர் ரெயில் திட்டம் 3 ஆண்டுகளில் அமல் முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா தகவல்