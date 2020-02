மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் மெயின் ரோட்டில் கனரக வாகனங்கள் குறிப்பிட்ட நேரங்களில் நுழைய தடை ; கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + At Thiruppathur Main Road Heavy vehicles at certain times Barrier to enter; Collector's order

திருப்பத்தூர் மெயின் ரோட்டில் கனரக வாகனங்கள் குறிப்பிட்ட நேரங்களில் நுழைய தடை ; கலெக்டர் உத்தரவு