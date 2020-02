மாவட்ட செய்திகள்

5, 8-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் அனைத்து மாணவர்களும் வெற்றி பெறுவார்கள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி + "||" + All students will win the General Elections of Class 5 and 8

5, 8-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் அனைத்து மாணவர்களும் வெற்றி பெறுவார்கள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி