மாவட்ட செய்திகள்

தி.மு.க. ஆட்சியில் சென்னையில் டாக்டர் பா.சிவந்தி ஆதித்தனாருக்கு சிலை அமைக்கப்படும் - செயல்வீரர்கள் கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + DMK In rule Chennai Dr. Pa.Sivanthi Adithanar The statue will be set up

தி.மு.க. ஆட்சியில் சென்னையில் டாக்டர் பா.சிவந்தி ஆதித்தனாருக்கு சிலை அமைக்கப்படும் - செயல்வீரர்கள் கூட்டத்தில் தீர்மானம்