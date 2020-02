மாவட்ட செய்திகள்

குமாரபாளையம் பகுதியில் அனுமதியின்றி இயங்கிய 52 சாயப்பட்டறைகள் இடித்து அகற்றம் + "||" + Demolition of 52 tile sheds which were operated without permission in Kumarapalayam area

