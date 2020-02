மாவட்ட செய்திகள்

3 மாவட்ட விவசாய பாசனத்துக்காக சாத்தனூர் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறப்பு + "||" + For 3 district agricultural irrigation From the Sathanur Dam The opening of the water

3 மாவட்ட விவசாய பாசனத்துக்காக சாத்தனூர் அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறப்பு