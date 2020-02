மாவட்ட செய்திகள்

சிறப்பு சட்டமன்ற கூட்டத்தில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றக்கூடாது பா.ஜனதா எம்.எல்.ஏ.க்கள் வலியுறுத்தல் + "||" + Against the Citizenship Amendment Act The resolution should not be passed The assertion of the MLAs of the BJP

சிறப்பு சட்டமன்ற கூட்டத்தில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றக்கூடாது பா.ஜனதா எம்.எல்.ஏ.க்கள் வலியுறுத்தல்