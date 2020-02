மாவட்ட செய்திகள்

கட்டளை மேட்டு வாய்க்கால் புனரமைப்பு தொடர்பான விளக்க கூட்டத்தில் அதிகாரிகளுடன் விவசாயிகள் வாக்குவாதம் + "||" + Reconstruction of Command Gate At the related briefing meeting Farmers argue with authorities

கட்டளை மேட்டு வாய்க்கால் புனரமைப்பு தொடர்பான விளக்க கூட்டத்தில் அதிகாரிகளுடன் விவசாயிகள் வாக்குவாதம்