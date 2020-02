மாவட்ட செய்திகள்

திருநின்றவூரில் சாலையில் தேங்கி கிடக்கும் குப்பைகளால் தொற்றுநோய் ஏற்படும் அபாயம் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை + "||" + In Thiruninravur The risk of infection caused by debris

திருநின்றவூரில் சாலையில் தேங்கி கிடக்கும் குப்பைகளால் தொற்றுநோய் ஏற்படும் அபாயம் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை