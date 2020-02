மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டியில் குடோனில் பதுக்கிய ஒரு டன் பிளாஸ்டிக் பைகள் பறிமுதல் உரிமையாளருக்கு ரூ.50 ஆயிரம் அபராதம் விதிப்பு + "||" + In Kovilpatti Hid in Gudon A ton of plastic bags seized

கோவில்பட்டியில் குடோனில் பதுக்கிய ஒரு டன் பிளாஸ்டிக் பைகள் பறிமுதல் உரிமையாளருக்கு ரூ.50 ஆயிரம் அபராதம் விதிப்பு