மாவட்ட செய்திகள்

முருகன் கோவில்களில் தைப்பூச விழா கோலாகலம் பக்தர்கள் காவடி எடுத்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர் + "||" + Thaipoosam festival at Murugan temples The devotees took kavadi and paid tribute

முருகன் கோவில்களில் தைப்பூச விழா கோலாகலம் பக்தர்கள் காவடி எடுத்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர்