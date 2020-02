மாவட்ட செய்திகள்

மணப்பாறை அருகே ஜல்லிக்கட்டில் 600 காளைகள் சீறிப்பாய்ந்தன மாடுகள் முட்டி 13 பேர் காயம் + "||" + 600 calves were killed in Jallikattu near Manapparai

