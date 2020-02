மாவட்ட செய்திகள்

நெய்வேலி என்.எல்.சி. 2-வது சுரங்கம் முன்பு வேன் மீது ஏறி நின்று ரசிகர்களுடன் ‘செல்பி’ எடுத்த விஜய் - கூட்ட நெரிசலால் தள்ளுமுள்ளு + "||" + Neyveli NLC The 2nd tunnel had previously climbed into the van Vijay takes selfie with fans

நெய்வேலி என்.எல்.சி. 2-வது சுரங்கம் முன்பு வேன் மீது ஏறி நின்று ரசிகர்களுடன் ‘செல்பி’ எடுத்த விஜய் - கூட்ட நெரிசலால் தள்ளுமுள்ளு