மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிப்பட்டில் வடமாநிலத்தை சேர்ந்தவர் ஏரியில் பிணமாக மீட்பு + "||" + In pallippat Belonged to the Northern Territory Corpse recovery in the lake

பள்ளிப்பட்டில் வடமாநிலத்தை சேர்ந்தவர் ஏரியில் பிணமாக மீட்பு