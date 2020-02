மாவட்ட செய்திகள்

தைப்பூச திருவிழாவையொட்டி குளித்தலையில், விடையாற்றி உற்சவம் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் + "||" + Large crowds of devotees participated in the bathing ceremony

தைப்பூச திருவிழாவையொட்டி குளித்தலையில், விடையாற்றி உற்சவம் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்