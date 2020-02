பட்ஜெட்

மத்திய பட்ஜெட்டில், தமிழக ரெயில்வே திட்டங்களுக்கு ரூ.10 ஆயிரம் மட்டுமே ஒதுக்கீடு - மதுரை எம்.பி. குற்றச்சாட்டு + "||" + In the Central Budget, Tamil Nadu For railway projects Only Rs.10,000 is allocated

மத்திய பட்ஜெட்டில், தமிழக ரெயில்வே திட்டங்களுக்கு ரூ.10 ஆயிரம் மட்டுமே ஒதுக்கீடு - மதுரை எம்.பி. குற்றச்சாட்டு