மாவட்ட செய்திகள்

இட ஒதுக்கீடு அடிப்படை உரிமை இல்லை என்ற சுப்ரீம் கோர்ட்டின் தீர்ப்புக்கு மல்லிகார்ஜுன கார்கே கண்டனம் + "||" + Reservation Of having no fundamental right To the judgment of the Supreme Court Mallikarjuna Carke condemns

இட ஒதுக்கீடு அடிப்படை உரிமை இல்லை என்ற சுப்ரீம் கோர்ட்டின் தீர்ப்புக்கு மல்லிகார்ஜுன கார்கே கண்டனம்