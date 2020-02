மாவட்ட செய்திகள்

தொலைநோக்கு திட்டங்களுக்கு அ.தி.மு.க. அரசு செயல் வடிவம் கொடுத்து வருகிறது - அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் பேச்சு + "||" + For visionary projects ADMK Government action The form is giving

தொலைநோக்கு திட்டங்களுக்கு அ.தி.மு.க. அரசு செயல் வடிவம் கொடுத்து வருகிறது - அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் பேச்சு