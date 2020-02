மாவட்ட செய்திகள்

அரசு பள்ளி அருகே விபத்துகளை தடுக்க வேகத்தடையில் வெள்ளை வர்ணம் பூச வேண்டும் + "||" + The white school should be painted on the speed bar to prevent accidents near the state school

அரசு பள்ளி அருகே விபத்துகளை தடுக்க வேகத்தடையில் வெள்ளை வர்ணம் பூச வேண்டும்