மாவட்ட செய்திகள்

செம்மாங்குளத்தை ஆக்கிரமித்து கட்டியிருந்த வீடுகள் இடித்து அகற்றம் + "||" + Demolition of houses that had been occupied by Semmangulam; The action of the authorities

செம்மாங்குளத்தை ஆக்கிரமித்து கட்டியிருந்த வீடுகள் இடித்து அகற்றம்