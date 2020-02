மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை சிந்துபூந்துறையில் அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும்மாநகராட்சி ஆணையாளரிடம், பொதுமக்கள் மனு + "||" + In the nellai Basic amenities must be accomplished

நெல்லை சிந்துபூந்துறையில் அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டும்மாநகராட்சி ஆணையாளரிடம், பொதுமக்கள் மனு