மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூரு மாநகராட்சியில் கணக்கு தணிக்கை நிலைக்குழு தலைவி ஆனார், மமதா வாசுதேவ் போட்டியின்றி ஒருமனதாக தேர்வு + "||" + In Bengaluru Corporation Mamata Vasudev became head of the Account Audit Standing Committee

பெங்களூரு மாநகராட்சியில் கணக்கு தணிக்கை நிலைக்குழு தலைவி ஆனார், மமதா வாசுதேவ் போட்டியின்றி ஒருமனதாக தேர்வு