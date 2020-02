மாவட்ட செய்திகள்

குமரியில் 2 இடங்களில் மறியல் போராட்டம்; சி.ஐ.டி.யு. கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Struggle in Kumari in 2 places; CITU Resolution of the meeting

குமரியில் 2 இடங்களில் மறியல் போராட்டம்; சி.ஐ.டி.யு. கூட்டத்தில் தீர்மானம்