மாவட்ட செய்திகள்

கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில்பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் தண்ணீர், ஜூஸ் விற்க தடைஏப்ரல் 1-ந்தேதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது + "||" + On the Kodaikanal hills Prohibition of selling plastic bottled water and juice

கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில்பிளாஸ்டிக் பாட்டிலில் தண்ணீர், ஜூஸ் விற்க தடைஏப்ரல் 1-ந்தேதி முதல் அமலுக்கு வருகிறது