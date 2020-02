மாவட்ட செய்திகள்

மாமல்லபுரத்தில் நுழைவு சீட்டு மையத்தில் ‘கியூ ஆர் ஸ்கேனிங்’ முறை அறிமுகம் + "||" + Mamallapuram In the center of the ticket Introduction of the QR scanning system

மாமல்லபுரத்தில் நுழைவு சீட்டு மையத்தில் ‘கியூ ஆர் ஸ்கேனிங்’ முறை அறிமுகம்