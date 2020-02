மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் ஆட்டோக்கள் குறைந்த எண்ணிக்கையில் ஓடின கர்நாடகத்தில் முழு அடைப்பால் பாதிப்பு இல்லை அரசு பஸ்கள் வழக்கம்போல் இயங்கின + "||" + Karnataka is not affected by the full blockage

பெங்களூருவில் ஆட்டோக்கள் குறைந்த எண்ணிக்கையில் ஓடின கர்நாடகத்தில் முழு அடைப்பால் பாதிப்பு இல்லை அரசு பஸ்கள் வழக்கம்போல் இயங்கின