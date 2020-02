மாவட்ட செய்திகள்

வளர்ச்சி பணிகளுக்கு பூமிபூஜை ராஜவர்மன் எம்.எல்.ஏ. தலைமையில் நடந்தது + "||" + Earthbound for development work Rajavarman MLA Held at the helm

வளர்ச்சி பணிகளுக்கு பூமிபூஜை ராஜவர்மன் எம்.எல்.ஏ. தலைமையில் நடந்தது