ஒரே இணையதள பதிவு மூலம் அனைத்து லாரிகளுக்கும் பாகுபாடின்றி மணல் வழங்க வேண்டும் சம்மேளன தலைவர் பேட்டி + "||" + For all trucks Provide sand Interview with the Chairperson

