மாவட்ட செய்திகள்

மின்சார வாரியத்தில் ‘கேங்மேன்' பணிக்கான எழுத்துத்தேர்வுக்கு தடையில்லை அமைச்சர் தங்கமணி பேட்டி + "||" + On the Electric Board There is no barrier to writing Interview with Minister Thangamani

மின்சார வாரியத்தில் ‘கேங்மேன்' பணிக்கான எழுத்துத்தேர்வுக்கு தடையில்லை அமைச்சர் தங்கமணி பேட்டி