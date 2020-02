மாவட்ட செய்திகள்

சிறுமுகை அருகே மீண்டும் அட்டகாசம்: தோட்டத்துக்குள் புகுந்து ஆட்டை அடித்துக்கொன்ற சிறுத்தைப்புலி - பொதுமக்கள் பீதி + "||" + Back near the Cenotaph: Goat into the garden Leopard slaughtered

சிறுமுகை அருகே மீண்டும் அட்டகாசம்: தோட்டத்துக்குள் புகுந்து ஆட்டை அடித்துக்கொன்ற சிறுத்தைப்புலி - பொதுமக்கள் பீதி