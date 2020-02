மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களை வைக்க ரூ.3.35 கோடியில் புதிய கட்டிடத்துக்கு பூமிபூஜை + "||" + To place electronic voting machines 3.35 crore for new building

தூத்துக்குடி கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களை வைக்க ரூ.3.35 கோடியில் புதிய கட்டிடத்துக்கு பூமிபூஜை