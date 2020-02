மாவட்ட செய்திகள்

பட்டிவீரன்பட்டி அருகே 2 இடங்களில் காட்டுத்தீ; மரம், செடிகள் கருகின + "||" + Near Pattiviranpatti Wildfire in 2 places; The trees and plants are blackened

