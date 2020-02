மாவட்ட செய்திகள்

ராதாபுரம் அருகே கடற்கரை கிராமங்களில் மீனவர்களுக்கு பாய்மர படகு போட்டி: முதலிடம் பிடித்த அணிக்கு ரூ.1 லட்சம் பரிசு + "||" + Sailboat competition for fishermen in coastal villages near Radapuram: Rs 1 lakh prize for the top team

ராதாபுரம் அருகே கடற்கரை கிராமங்களில் மீனவர்களுக்கு பாய்மர படகு போட்டி: முதலிடம் பிடித்த அணிக்கு ரூ.1 லட்சம் பரிசு